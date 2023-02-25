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47 минут назад

Стало известно о творческих планах Серебрякова

Ирина Лебедева

Алексей Серебряков 11 лет назад уехал в Канаду, где работала его супруга. Однако слухи о том, что актер и режиссер жил на две страны, сильное преувеличены. Как информирует «Московский Комсомолец», у него никогда не было канадского паспорта. А некоторое время назад Алексей решил вернуться в Россию и привез сюда жену и детей.

Стало известно о творческих планах Серебрякова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас профессиональные интересы актера связаны с нашей страной. У него множество предложений и в кинопроектах, и в театрах. В фильмографии актера около 170 ролей. Он начал сниматься с 13 лет, дебютировав в сериале «Вечный зов». Живя в Канаде, Алексей активно снимался в России. Так, он приезжал в Тверскую область на съемки дебютного фильма Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Снимался бесплатно, а картина потом получила гран-при восточно-европейского конкурса на Международном фестивале в Карловых Варах.

Перед пандемией Алексей получил кинопремию «Ника» за лучшую мужскую роль в фильме «Ван Гоги» Сергея Ливнева.

Как пишут СМИ, Серебряков недолюбливает журналистов из-за того, что его высказывания об СВО и патриотизме неоднократно перевирали и неправильно трактовали.

Общество,Александр Хант,Сергей Ливнев,Алексей Серебряков,
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