Директор флорентийской галереи сравнил отказ от российской культуры с ампутацией

«Культура и культурная дипломатия очень важны, потому что позволяют узнать другого, и через это знание узнаешь больше и о самих себе. Как можно отрезать руку, так же можно попробовать отрезать часть универсальной мировой культуры. Но это невозможно без огромного ущерба, не говоря уже о невыносимых болях и огромной потери крови. Это метафора. Без Толстого, Достоевского, Шостаковича и до современных творцов мировая культура бы невероятна обеднела. Человечество это отбросило бы назад. Невероятная ошибка отказываться от русской культуры», — сказал Шмид.