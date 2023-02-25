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Директор флорентийской галереи Уффици сравнил отказ от российской культуры с ампутацией

Директор флорентийской галереи Уффици Айке Шмид назвал отмену российской культуры ошибочной, сообщает ТАСС.

Директор флорентийской галереи сравнил отказ от российской культуры с ампутацией
© Газета.Ru

Шмид заявил, что верит в необходимость оценивать культурное наследие с дипломатической точки зрения. Отказ от российской культуры он сравнил с ампутацией.

«Культура и культурная дипломатия очень важны, потому что позволяют узнать другого, и через это знание узнаешь больше и о самих себе. Как можно отрезать руку, так же можно попробовать отрезать часть универсальной мировой культуры. Но это невозможно без огромного ущерба, не говоря уже о невыносимых болях и огромной потери крови. Это метафора. Без Толстого, Достоевского, Шостаковича и до современных творцов мировая культура бы невероятна обеднела. Человечество это отбросило бы назад. Невероятная ошибка отказываться от русской культуры», — сказал Шмид.

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