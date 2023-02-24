В прокуратуре Владимира разъяснили суть иска к Youtube

Владимирская прокуратура опровергла попытку блокировки всего Youtube в России и разъяснила суть поданного в Ленинский городской суд иска. Об этом в пятницу, 24 февраля, сообщает ТАСС .

По данным надзорного ведомства, иск ставит своей целю блокировку лишь определенной информации, размещенной на видеохостинге, а не всего Youtube. В ведомстве пояснили, что не впервые блокируют какие-то сайты или информацию, в частности продающие табак или водительские права.