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40 минут назад

ВОЗ предупредила о риске заболеть холерой для более чем 1 млрд людей

ТАСС

Более миллиарда людей подвергаются риску заболеть холерой. За минувшую неделю о новых вспышках этой болезни сообщили три страны, а их общее число выросло до 22. Об этом сообщил в пятницу на брифинге в Женеве руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Филипп Барбоза.

ВОЗ предупредила о риске заболеть холерой для более чем 1 млрд людей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По нашим оценкам, более 1 млрд людей в 43 странах напрямую подвергаются риску заболевания холерой", - отметил он. "Только за последнюю неделю три страны сообщили о новых вспышках. В настоящий момент 22 государства, расположенные в пяти регионах ВОЗ, ведут борьбу со вспышками холеры", - констатировал Барбоза.

Он напомнил, что в прошлом году со вспышками холеры столкнулись на 50% больше стран, чем в 2021.

"К сожалению, эта тенденция продолжается. Бедность, конфликты и природные бедствия продолжают подпитывать вспышки, которые теперь усугубляются изменением климата", - подчеркнул специалист ВОЗ.

Барбоза обратил внимание также на тот факт, что "показатели летальности являются самыми высокими за последние десять лет".

"Глобальный коэффициент летальности составил в 2021 году почти 2%, что значительно выше допустимого. Предварительные данные предполагают то же самое для 2022 и 2023 годов", - заключил руководитель группы ВОЗ.

Холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженной пищей или водой.

Общество,ВОЗ,
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