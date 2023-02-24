Раскрыта причина называть один из российских городов столицей закатов

«Второе лучшее закатное место — набережная Федоровского. Там сделали парк 800-летия города, с лавочками, качелями и детскими площадками. Закаты здесь очень хороши в любое время года, но особенно летом», — отметила собеседница «Мосленты» и добавила, что летом в Нижнем Новгороде даже проводится посвященный закатам фестиваль, с музыкой и фейерверками — «Столица закатов».