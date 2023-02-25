На памятном кресте репрессированным украинцам в Левашово изменили текст

Надпись на кресте в память о репрессированных украинцах, который находится в Левашовской пустоши, была изменена, сообщает "Фонтанка", ссылаясь на наблюдение читательницы.

Фото: pixabay pixabay

По данным женщины, неизвестные обрезали табличку с надписью "Вечная память украинцам безвинно убиенным", оставив только первые три слова.

Читательница рассказала, что приезжала с дочерью на это памятное место в марте прошлого года и тогда надпись была в первозданном виде. Кто, когда и при каких обстоятельствах изменил мемориал - неизвестно.

Телеграм-канал «SOTA»

Крест в память о репрессированных украинцах на Левашовском мемориальном кладбище был установлен в 2001 году.