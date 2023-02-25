На памятном кресте репрессированным украинцам в Левашово изменили текст

Надпись на кресте в память о репрессированных украинцах, который находится в Левашовской пустоши, была изменена, сообщает "Фонтанка", ссылаясь на наблюдение читательницы.
По данным женщины, неизвестные обрезали табличку с надписью "Вечная память украинцам безвинно убиенным", оставив только первые три слова.
Читательница рассказала, что приезжала с дочерью на это памятное место в марте прошлого года и тогда надпись была в первозданном виде. Кто, когда и при каких обстоятельствах изменил мемориал - неизвестно.
Крест в память о репрессированных украинцах на Левашовском мемориальном кладбище был установлен в 2001 году.
Ранее сообщалось, что в Клайпеде 22 июня решили демонтировать мемориальный комплекс бойцам Красной армии. В городском совете пришли к выводу, что "скульптурную группу следует списать как имущество, не нужное для выполнения муниципальных функций".