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16 минут назад

Россиян призвали защититься от клещей заранее

Национальная Служба Новостей

Россиянам необходимо готовиться к весеннему пику активности клещей до того, как закончится зима, сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора медицинских наук, иммунолога Михаила Костинова.

Россиян призвали защититься от клещей заранее
Фото: nsn.fmnsn.fm

По его словам, во многих регионах в апреле начинается сезон активности кровососущих, которые являются переносчиками опасной инфекции. Предотвратить заражение клещевым энцефалитом можно с помощью вакцинации. Завершить двухэтапный курс желательно за месяц до появления клещей. Две дозы вводятся с интервалом один месяц.

Костинов отметил, что в поликлиниках страны вакцина имеется в наличии. Вакцинацию от клещевой инфекции следует проводить заранее – осенью, заявил старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в пресс-центре НСН.

Общество,Роспотребнадзор,
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