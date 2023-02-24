Россиян призвали защититься от клещей заранее

Россиянам необходимо готовиться к весеннему пику активности клещей до того, как закончится зима, сообщает радио Sputnik со ссылкой на доктора медицинских наук, иммунолога Михаила Костинова.

По его словам, во многих регионах в апреле начинается сезон активности кровососущих, которые являются переносчиками опасной инфекции. Предотвратить заражение клещевым энцефалитом можно с помощью вакцинации. Завершить двухэтапный курс желательно за месяц до появления клещей. Две дозы вводятся с интервалом один месяц.