В Крыму восстановили движение по железной дороге

Восстановительные работы на месте повреждения железнодорожного полотна в селе Почтовое в Крыму завершены, движение восстановлено, сообщил в четверг советник главы Крыма Олег Крючков .

"Ремонтные работы на железнодорожном перегоне Симферополь - Бахчисарай завершены. Движение восстановлено", - сказал Лукашенко.

Ранее в четверг пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым сообщила, что железнодорожное полотно в селе Почтовое повреждено, движение поездов по этому участку приостановлено.