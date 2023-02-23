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1 час назад

В Крыму восстановили движение по железной дороге

ТАССиещё 5

Восстановительные работы на месте повреждения железнодорожного полотна в селе Почтовое в Крыму завершены, движение восстановлено, сообщил в четверг советник главы Крыма Олег Крючков.

В Крыму восстановили движение по железной дороге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Ремонтные работы на железнодорожном перегоне Симферополь - Бахчисарай завершены. Движение восстановлено", - сказал Лукашенко.

Ранее в четверг пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Крым сообщила, что железнодорожное полотно в селе Почтовое повреждено, движение поездов по этому участку приостановлено.

Общество,Олег Крючков,МЧС России,
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