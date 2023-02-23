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40 минут назад

В Петербурге почтили память защитников блокадного Ленинграда

RT на русском

В Санкт-Петербурге почтили память защитников блокадного Ленинграда. Церемония прошла у обелиска на площади Восстания.

В Петербурге почтили память защитников блокадного Ленинграда
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

У памятника собрались ветераны, представители общественных организаций, школьники и студенты, а также полпред президента России Александр Гуцан, врио командующего войсками ЗВО Сергей Рюмшин и врио главнокомандующего ВМФ Александр Носатов.

Также стало известно, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возложил цветы к мемориалу Уральскому добровольческому танковому корпусу, передаёт URA.RU со ссылкой на сайт администрации столицы региона.

«В Перми в честь Дня защитника Отечества 23 февраля состоялось традиционное возложение цветов к Вечному огню у мемориала Уральскому добровольческому танковому корпусу», — говорится в сообщении.

Среди других участников церемонии: глава Перми Алексей Дёмкин, главный Федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил с Днём защитника Отечества ветеранов Великой Отечественной войны, а также военнослужащих, добровольцев и призванных в рамках частичной мобилизации граждан, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

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