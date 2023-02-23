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43 минуты назад

Россиянам назвали выгодные для отпуска месяцы

Мослента

Выгодные для отпуска месяцы назвала россиянам доцент экономического факультета РУДН кафедры бухучета, аудита и статистики Лариса Сорокина. В беседе с «Прайм» она отметила, что это март, август и октябрь.

Россиянам назвали выгодные для отпуска месяцы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Производственный календарь предусматривает наименьшее количество рабочих дней в 2023 году в январе (17 дней) и феврале (18 дней), а наибольшее — в августе (23 дня)», — объяснила она.

Эксперт уточнила, что отпускные рассчитываются по календарным дням и исходят из средней зарплаты за 12 предыдущих месяцев. Так, чем рабочих дней в месяце меньше, тем дороже один день, и тем больше работник теряет за отпускные дни.

Ранее свое отношение к зимним отпускам москвичи раскрыли в опросе банка «Открытие» и страховой компании «Росгосстрах». Стало известно, что почти 40 процентов хотят отдохнуть в январе и феврале.

Общество,РУДН,ФК Открытие,Росгосстрах,
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