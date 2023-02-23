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13 минут назад

В эфире радио в Крыму прозвучали обращение главы военной разведки и гимн Украины

Газета.Ru

Радиостанции «Спутник в Крыму» и «Вера», 23 февраля были взломаны неизвестными, вместо редакционных программ на них передавалась записанная врезка от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами, а также звучал гимн Украины, в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на редакцию радиостанции «Спутник в Крыму» и министерство внутренней политики, информации и связи Крыма.

В эфире радио в Крыму прозвучал гимн Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказали в редакции «Спутник в Крыму», слова Буданова и украинский гимн звучали в эфире радиостанций в Алуште, Белогорске, Джанкое и Судаке. На это пожаловались неравнодушные жители полуострова, информация также поступила в редакцию из Центра управления Регионов.

После этого радиовещание этих станций было оперативно прервано.

Заместитель министра внутренней политики, информации и связи Крыма Юлия Килик сказала, что сообщит обновленную информацию по данному случаю по мере ее поступления в министерство от сотрудников предприятия «РТПЦ РК» (радиотелевизионный передающий центр).

Специалисты центра заявили, что проблема затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM.

В данный момент вещание «Спутник в Крыму» восстановлено.

МЧС объяснило объявления о воздушной тревоге по радио кибератакой

22 февраля сообщалось, что эфир нескольких радиостанций в Казани, Уфе, Белгороде, Нижнем Новгороде, Новосибирске и других городах был прерван сообщениями о воздушной тревоге и ракетном ударе. В МЧС заявили, что это произошло из-за хакерской атаки на сервера радиостанций.

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