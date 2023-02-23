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42 минуты назад

Муравицкий назвал причину своего увольнения из Театра на Таганке

Илья Родин

Юрий Муравицкий сообщил, что покинул пост главного режиссера Театра на Таганке из-за сильной загруженности в других проектах. Он подчеркнул, что ушел по собственному желанию, пишет РБК.

Муравицкий назвал причину своего увольнения из Театра на Таганке
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что режиссер работал на Таганке с декабря 2021 года.

Муравицкий пояснил, что действительно покинул пост по собственному желанию. Он добавил, что значительная нагрузка в других проектах не позволила ему далее занимать должность главного режиссера.

Режиссер уточнил, что в настоящее время начал репетиции комедии Шекспира «Как вам это понравится» в МХТ и работает над оперой «Король» в Большом театре.

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По его словам, он не планирует разрывать отношения с Таганкой, будет сотрудничать с ней как приглашенный режиссер. В частности, в апреле выйдут его спектакли «Вишневый сад» и «Lё Тартюф».

Общество,Юрий Муравицкий,Госдума,
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