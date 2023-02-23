Муравицкий назвал причину своего увольнения из Театра на Таганке

Юрий Муравицкий сообщил, что покинул пост главного режиссера Театра на Таганке из-за сильной загруженности в других проектах. Он подчеркнул, что ушел по собственному желанию, пишет РБК.

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Отмечается, что режиссер работал на Таганке с декабря 2021 года.

Муравицкий пояснил, что действительно покинул пост по собственному желанию. Он добавил, что значительная нагрузка в других проектах не позволила ему далее занимать должность главного режиссера.

Режиссер уточнил, что в настоящее время начал репетиции комедии Шекспира «Как вам это понравится» в МХТ и работает над оперой «Король» в Большом театре.