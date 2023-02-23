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11 минут назад

Россиян поздравили с Днем защитника Отечества из космоса

News.ru

Космонавты «Роскосмоса» Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Анна Кикина поздравили россиян с Днем защитника Отечества. Они пожелали жителям страны здоровья, счастья, успехов и исполнения желаний. Видео-открытку госкорпорация опубликовала в своем Telegram-канале.

Космонавты также выразили благодарность тем, кто круглосуточно несет службу, защищает рубежи страны и охраняет жизни россиян. Они подчеркнули, что гордятся самоотверженностью, отвагой, силой и мужеством тех, кто стоит на посту.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Днем защитника Отечества. В своем обращении глава государства отметил, что этот праздник воплощает глубинную признательность народа всем, кто сражался за родную землю.

Путин обратился к россиянам в честь Дня защитника Отечества

День защитника Отечества был установлен в РСФСР 27 января 1922 года. Изначально он носил именование «День Красной армии», но с 1946 года стал называться «День Советской Армии» В 1949 году праздник переименовали в «День Советской армии и Военно-морского флота» и в таком виде он просуществовал по 1992 год, после чего ему присвоили нынешнее именование «День защитника Отечества».

Общество,Видео,Дмитрий Петелин,Анна Кикина,Сергей Прокопьев,Владимир Путин,Роскосмос,
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