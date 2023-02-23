Россиян поздравили с Днем защитника Отечества из космоса

Космонавты «Роскосмоса» Дмитрий Петелин, Сергей Прокопьев и Анна Кикина поздравили россиян с Днем защитника Отечества. Они пожелали жителям страны здоровья, счастья, успехов и исполнения желаний. Видео-открытку госкорпорация опубликовала в своем Telegram-канале.

Космонавты также выразили благодарность тем, кто круглосуточно несет службу, защищает рубежи страны и охраняет жизни россиян. Они подчеркнули, что гордятся самоотверженностью, отвагой, силой и мужеством тех, кто стоит на посту.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил сограждан с Днем защитника Отечества. В своем обращении глава государства отметил, что этот праздник воплощает глубинную признательность народа всем, кто сражался за родную землю.