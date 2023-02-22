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1 час назад

Генпрокуратура направила в суд дело писателя Глуховского о дискредитации ВС РФ

ТАССиещё 5

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд для заочного рассмотрения уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского, заочно обвиняемого в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом журналистам сообщили в надзорном ведомстве.

Генпрокуратура передала в суд дело писателя Дмитрия Глуховского
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По версии следствия, в период с 10 марта по 10 мая 2022 года Глуховский, находясь за пределами Российской Федерации, разместил на своих личных страницах в социальных сетях личные публикации в виде текстовых записей и видеороликов, смонтированных с искусственно созданными доказательствами обвинения, содержащих под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц, массовых убийств мирных жителей и изнасилованиях несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции", - сообщили в Генпрокуратуре.

Учитывая, что реальная возможность участия Глуховского в уголовном деле отсутствует, а по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, судебное разбирательство будет проведено без фигуранта, отметили в Генпрокуратуре.

Уголовное дело направлено в Басманный суд Москвы.

В связи с тем, что Глуховский находится за пределами РФ, он был объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Общество,Дмитрий Глуховский,Генпрокуратура РФ,
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