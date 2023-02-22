Генпрокуратура передала в суд дело писателя Дмитрия Глуховского

"По версии следствия, в период с 10 марта по 10 мая 2022 года Глуховский, находясь за пределами Российской Федерации, разместил на своих личных страницах в социальных сетях личные публикации в виде текстовых записей и видеороликов, смонтированных с искусственно созданными доказательствами обвинения, содержащих под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц, массовых убийств мирных жителей и изнасилованиях несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции", - сообщили в Генпрокуратуре.