Генпрокуратура передала в суд дело писателя Дмитрия Глуховского

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение и направила в суд для заочного рассмотрения уголовное дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского, заочно обвиняемого в распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Об этом журналистам сообщили в надзорном ведомстве.
"По версии следствия, в период с 10 марта по 10 мая 2022 года Глуховский, находясь за пределами Российской Федерации, разместил на своих личных страницах в социальных сетях личные публикации в виде текстовых записей и видеороликов, смонтированных с искусственно созданными доказательствами обвинения, содержащих под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о якобы совершении военнослужащими ВС РФ умышленных обстрелов и бомбардировок жилых домов, школ и больниц, массовых убийств мирных жителей и изнасилованиях несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции", - сообщили в Генпрокуратуре.
Учитывая, что реальная возможность участия Глуховского в уголовном деле отсутствует, а по уголовному делу выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, судебное разбирательство будет проведено без фигуранта, отметили в Генпрокуратуре.
Уголовное дело направлено в Басманный суд Москвы.
В связи с тем, что Глуховский находится за пределами РФ, он был объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.