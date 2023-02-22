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19 минут назад

YouTube удалил каналы Артемия Лебедева и Камикадзе Ди

Газета.Ruиещё 8

YouTube-канал известного российского графического дизайнера, путешественника и блогера Артемия Лебедева был удален с платформы 22 февраля 2023 года. На исчезновение аккаунта обратил внимание корреспондент "Газета.Ru".

YouTube удалил каналы Артемия Лебедева и Камикадзе Ди
Фото: Артемий Лебедев/YouTubeАртемий Лебедев/YouTube

При попытке перейти на страницу блогера (https://www.youtube.com/@temalebedev) YouTube выдает ошибку с текстом "эта страница недоступна". Обычно это означает то, что аккаунт был удален с видеоплатформы. Аналогичная ошибка, как пишет издание "Фонтанка", наблюдается при переходе на канал политического блогера Дмитрия Иванова, который больше известен под псевдонимом Камикадзе Ди.

На момент публикации новости ни Лебедев, ни Иванов не прокомментировали удаление своих YouTube-каналов. "Фонтанка" пишет, что причиной блокировки в обоих случаях стало "нарушение условий использования сервиса".

На момент блокировки на YouTube-канал Артемия Лебедева были подписаны более 1,1 млн человек. В свою очередь Камикадзе Ди мог похвастаться 1,7 млн подписчиков.

Ранее "Газета.Ru" писала о том, что Артемий Лебедев назвал WhatsApp "блевотной программой".

Общество,Дмитрий Иванов,Артемий Лебедев,
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