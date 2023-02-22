Сальдо назвал сроки взятия Херсона, Николаева и Одессы

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что уже в этом году рассчитывает на возвращение города Херсона, а после и Николаева с Одессой. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Сначала возьмем Херсон, потом Николаев, потом Одессу, но скоро — в этом году», — считает Сальдо.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что Херсон скоро вернется под контроль России. По его словам, на сегодняшний день из города были эвакуированы более 150 тысяч мирных жителей, развитие региона было прервано. Этот перерыв, по мнению врио главы региона, скоро закончится и Херсон «снова станет путеводной звездой всего Причерноморья».

До этого он сказал, что Киев предпринимает попытки забросить диверсантов в левобережную часть региона. По его словам, через Днепр сейчас пытаются прорваться диверсионно-разведывательные группы, однако у них не получится это сделать из-за постоянного наблюдения.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.