В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
1 час назад

Названа причина резкого отступления моря после землетрясений в Турции

Елена Прошина

Резкое отступление моря в некоторых провинциях Турции не связано с землетрясениями, рассказал профессор геофизики Стамбульского технического университета. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что Эгейское море отступило на 50 метров около курортного города Акьяка на юго-западе Турции. Кроме того, туристов встревожило и то, что Мраморное море в районе Стамбула отступило на 15-20 метров. Там обнажился песчаный берег и показались скалы.

Профессор объяснил это явление естественным приливным движением. Также на это может сказываться разница в давлении с сушей. В любом случае, это происходит практически каждый год.

Ранее ученые из обсерватории Кандилия также заявили, что нет поводов для беспокойства в связи с этим явлением. По их словам, отступление моря не связано с прошедшими землетрясениями, а также не предвещает нового. Это связано лишь с колебанием давления.

Общество,Видео,землетрясение,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий