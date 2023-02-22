Резкое отступление моря в некоторых провинциях Турции не связано с землетрясениями, рассказал профессор геофизики Стамбульского технического университета. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее появилась информация о том, что Эгейское море отступило на 50 метров около курортного города Акьяка на юго-западе Турции. Кроме того, туристов встревожило и то, что Мраморное море в районе Стамбула отступило на 15-20 метров. Там обнажился песчаный берег и показались скалы.

Профессор объяснил это явление естественным приливным движением. Также на это может сказываться разница в давлении с сушей. В любом случае, это происходит практически каждый год.