Резкое отступление моря в некоторых провинциях Турции не связано с землетрясениями, рассказал профессор геофизики Стамбульского технического университета. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее появилась информация о том, что Эгейское море отступило на 50 метров около курортного города Акьяка на юго-западе Турции. Кроме того, туристов встревожило и то, что Мраморное море в районе Стамбула отступило на 15-20 метров. Там обнажился песчаный берег и показались скалы.
Профессор объяснил это явление естественным приливным движением. Также на это может сказываться разница в давлении с сушей. В любом случае, это происходит практически каждый год.
Ранее ученые из обсерватории Кандилия также заявили, что нет поводов для беспокойства в связи с этим явлением. По их словам, отступление моря не связано с прошедшими землетрясениями, а также не предвещает нового. Это связано лишь с колебанием давления.