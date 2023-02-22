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31 минуту назад

Панин высказался об отказе от госпремии и гражданства России

Никита Бородкин

Российский актер Алексей Панин высказался о возможном отказе от российского паспорта. Как сообщает News.ru, в случае получения гражданства какой-либо другой страны он с удовольствием откажется от российского.

Панин высказался об отказе от госпремии и гражданства России
Фото: ТАССТАСС

Говоря об отказе от Государственной премии РФ, полученной в 2003 году за работу в фильме «Звезда», актер заявил, что ему и вовсе на нее «пофигу».

«Я понятия не имею, где у меня валяется диплом, я понятия не имею, где валяется позолоченная медалька лауреата Государственной премии», — сказал Панин.

Артист подчеркнул, что на его жизнь наличие премии никак не влияет и он прямо сейчас готов «выбросить ее в помойку».

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Напомним, что в ноябре 2022 года телеведущий Владимир Соловьев потребовал лишить Панина российского паспорта после оскорбительных высказываний относительно России и специальной военной операции на Украине. Сам актер сейчас проживает в Испании вместе со своей дочерью.

Общество,Лия Ахеджакова,Алексей Панин,Владимир Соловьев,
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