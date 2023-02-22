На линии обороны в Крыму после спецоперации планируют водить экскурсии

Экскурсии по линиям обороны на севере Крыма планируют водить после завершения специальной военной операции. Об этом в среду журналистам сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Если не пригодится [линия фортификационных сооружений] - и ладно, будем потом водить на экскурсии. Пусть лучше сейчас будет так", - сказал Аксенов.
Глава республики уточнил, что сам инициировал строительство фортификационных сооружений на севере полуострова.
"Это моя инициатива. Спасибо президенту, он поддержал. Я отвечаю за территориальную оборону Крыма, полностью владею ситуацией, знаю, кто на каком месте и за что отвечает", - пояснил Аксенов.
В ноябре 2022 года Аксенов сообщал, что власти Крыма контролируют ведущиеся на полуострове фортификационные работы.