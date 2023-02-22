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33 минуты назад

«Авторадио» объяснило прозвучавшее в эфире объявление о воздушной тревоге

Lenta.ru

Радиостанция «Авторадио» прокомментировала прозвучавшее в ее эфире утром в среду, 22 февраля, объявление о якобы воздушной тревоге. В своем официальном сообществе во «ВКонтакте» она объяснила инцидент атакой на инфраструктуру спутникового оператора.

«Сегодня утром в некоторых регионах слушатели в эфире "Авторадио" могли услышать сигнал тревоги и текстовое сообщение с просьбой проследовать в укрытие. Произошла атака на инфраструктуру спутникового оператора, в результате которой в эфире идет несанкционированная врезка», — говорится в публикации.

Подчеркивается, что сигналы тревоги, передаваемые в эфир, не соответствуют действительности.

Технические специалисты работают над решением ситуации, отметили на радиостанции. В «Авторадио» также указали, что ложные сигналы тревоги прозвучали также в эфире других радиостанций «Газпром-Медиа Холдинга».

Утром в среду, 22 февраля, в СМИ и Telegram-каналах появились публикации о том, что жители ряда российских городов услышали в эфире различных радиостанций объявления о якобы воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Отмечалось, что на такие сообщения пожаловались жители Белгорода, Воронежа, Казани, Саратова и других населенных пунктов.

МЧС объяснило объявления о воздушной тревоге по радио

В МЧС России вскоре пояснили, что произошла хакерская атака на сервера ряда коммерческих радиостанций. В ведомстве подчеркнули, что озвученная в эфире информация о якобы воздушной тревоге является фейком, и призвали граждан следить за сообщениями в официальных источниках.

Общество,Видео,МЧС России,Газпром-медиа,
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