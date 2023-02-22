Сеть ювелирных магазинов Sunlight готовится к запуску в следующем месяце сервиса знакомств, который будет напоминать одновременно Tinder и TikTok, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Компания пока не подобрала названия для сервиса. Разработчики интегрируют данный сервис в приложение Sunlight. Разработка нового функционала обошлась фирме в 120 млн рублей. В данную сумму входит заработная плата не только создателей сервиса знакомств, но и всего приложения.

На данный момент в приложение внедрен каталог продукции, Play — аналог Instagram Reels (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Ранее сообщалось, что, по данным Infoline, за первые 6 месяцев прошлого года объем рынка ювелирных изделий увеличился лишь на 2%, до 152 млрд рублей. Sunlight занял первое место в рейтинге продаж среди ювелирных сетей (20,8 млрд рублей).

Sunlight является российской розничной сетью мультибрендовых ювелирных магазинов. Она принадлежит группе компаний «Оникс». В настоящее время компания создает украшения под собственным брендом, тогда как ранее она функционировала лишь как дистрибьютор российских производителей.