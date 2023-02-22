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24 минуты назад

«Дима Крымов сделает под меня спектакль»: Лия Ахеджакова заговорила об эмиграции в США

Popcake.tv

С Лией Ахеджаковой несправедливо поступили и сняли ее с единственного спектакля в «Современнике», над которым она работала. Актриса болезненно переживает все то, что происходит. Правда, несмотря на отсутствие ролей, она продолжает получать зарплату от театра.

Лия Ахеджакова высказалась об эмиграции из России
Фото: ТАССТАСС

Лия не знает, чем ей теперь заниматься, ведь она всю себя отдавала зрителям, а они, по официальной версии, написали руководству учреждения гневные письма по поводу нее. Сама актриса их не видела, поэтому она не верит, что были недовольные люди.

Многие рекомендуют Лии уезжать из России, но она не торопится это делать. Хотя режиссер Дмитрий Крымов посоветовал ей перебраться в США, где он готов создать спектакль специально под нее, чтобы она продолжала заниматься творчеством.

В Госдуме высказались о снятии Ахеджаковой с репертуара «Современника»

Однако Ахеджакова не торопится уезжать. Она отмечает, что у нее уже не тот возраст, чтобы эмигрировать. Правда, она не знает, как продолжать карьеру в России, ведь вряд ли ей предложат роли в других учреждениях. Актриса говорит об окончании своей карьеры со слезами на глазах.

Общество,Дмитрий Крымов,Госдума,
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