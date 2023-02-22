Лия Ахеджакова высказалась об эмиграции из России

С Лией Ахеджаковой несправедливо поступили и сняли ее с единственного спектакля в «Современнике», над которым она работала. Актриса болезненно переживает все то, что происходит. Правда, несмотря на отсутствие ролей, она продолжает получать зарплату от театра.

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Лия не знает, чем ей теперь заниматься, ведь она всю себя отдавала зрителям, а они, по официальной версии, написали руководству учреждения гневные письма по поводу нее. Сама актриса их не видела, поэтому она не верит, что были недовольные люди.

Многие рекомендуют Лии уезжать из России, но она не торопится это делать. Хотя режиссер Дмитрий Крымов посоветовал ей перебраться в США, где он готов создать спектакль специально под нее, чтобы она продолжала заниматься творчеством.