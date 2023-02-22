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8 минут назад

На Керченской переправе восстановили паромное движение

ТАСС

Работа Керченской паромной переправы, соединяющей Краснодарский край и Крым, возобновлена, сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

На Керченской переправе восстановили паромное движение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Паромное сообщение было приостановлено во вторник из-за сильного ветра.

"Работа Керченской паромной переправы возобновлена. По состоянию на 07:25 22 февраля движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В Крыму действует штормовое предупреждение, ожидается усиление ветра до 27 м/с. На реках полуострова возможен подъем уровня воды на 0,5-1 м без достижения опасных отметок.

Общество,МЧС России,
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