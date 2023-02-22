В Госдуме призвали сделать сдачу ЕГЭ добровольной

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) необходимо перевести в добровольный режим. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. Он высказался о пользе и вреде такого формата государственной аттестации.

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Реализация идеи через черный ход

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Законопроекты о переводе ЕГЭ в добровольный режим многократно вносились в Госдуму, сообщил парламентарий. Очередной подобный документ лежит в нижней палате уже больше двух лет.

«Русский народ, в том числе и молодежь, на выдумки хитер, и сейчас фактически через черный ход наша идея реализована. Более 60 процентов всех ребят после 9 класса поступают не в старшие классы, а в систему профобразования. Одна из главных причин — не хотят сдавать ЕГЭ. С нашей точки зрения, лучше было бы официально сделать ЕГЭ добровольным, чем получить такой результат», — высказался Смолин.

Из-за этого в сельских школах закрываются старшие классы, и средняя школа превращается в основную, а впоследствии может и закрыться вообще, отметил он. Поэтому, по мнению депутата, сокращение числа сельских школ — это отчасти результат внедрения ЕГЭ.

Польза и вред ЕГЭ

Главная польза ЕГЭ, на его взгляд, состоит в увеличении количества абитуриентов из регионов, который поступают в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Однако, увеличивая академическую мобильность в территориальном плане, ЕГЭ затрудняет ее в социальном плане, полагает Смолин.

«Более 70 процентов всех ребят готовятся к ЕГЭ с репетиторами, в крупных городах 90 процентов и более. Понятно, что деньги на репетиторов есть не у всех — это во-первых. С другой стороны, мы понимаем, что подавляющее большинство ребят из регионов, которые поступают в московские и питерские вузы, обратно не возвращаются, и у моих коллег, ученых и преподавателей вузов из Сибири, возникают вопросы о воспроизводстве научных школ — это обратная сторона достоинств ЕГЭ», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Среди основных недостатков Единого госэкзамена Смолин выделил то, что он разрушает систему общего образования. По словам депутата, материальная и жизненная цена ЕГЭ настолько высока, что ученики старших классов перестают изучать предметы кроме тех, которые собираются сдавать в виде ЕГЭ. Так, из школы выходят люди с низким общим образовательным уровнем.

«Когда социологи спрашивают, например, нашу молодежь: Согласны ли вы с тем, что Солнце — это спутник Земли, 35 процентов согласны. Согласны ли вы с тем, что гены содержат только генномодифицированные растения, а остальные нет — 30 процентов согласны. Знания по истории еще хуже, например, большинство опрошенных уверены, что в 1917-м году царя свергли большевики», — привел пример парламентарий.

Второй большой минус ЕГЭ заключается в том, что он несовместим с идеями воспитания, считает Смолин.

«ЕГЭ сводится к дрессировке, в лучшем случае к обучению. Понятно, что преподаватели истории, литературы, русского языка, географии вынуждены не столько формировать будущего гражданина, сколько дрессировать ребят на всероссийские проверочные работы, затем на ЕГЭ», — уточнил он.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что России стоит отказаться от ЕГЭ. Так парламентарий прокомментировал заявление президента Владимира Путина о необходимости вернуться к традиционному для страны сроку обучения в вузах от 4 до 6 лет.