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36 минут назад

Адвокат Винника оценил вероятность обмена россиянина

Lenta.ru

Адвокат россиянина Александра Винника, обвиняемого в США в отмывании денег с помощью криптобиржи ВТС-е, Дэвид Ризк оценил вероятность рассмотрения его подзащитного в качестве кандидата на следующий обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном. Его слова приводит РИА Новости.

Адвокат Винника оценил вероятность обмена россиянина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ризк подчеркнул, что он допускает подобный сценарий.

«Я не стал бы исключать такой возможности», — заявил адвокат.

Ранее Винник опроверг информацию о его просьбе к суду освободить его под залог. Он рассказал, что по этому вопросу ни к кому не обращался, добавив, что у него нет достаточного количества денег для оплаты залога.

О просьбе Винника освободить его под залог сообщалось 17 декабря. Тогда он якобы заявил, что вправе рассчитывать на это, поскольку американское правительство не выполнило свои обязательства по предоставлению доказательств.

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