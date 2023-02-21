Адвокат Винника оценил вероятность обмена россиянина

Адвокат россиянина Александра Винника, обвиняемого в США в отмывании денег с помощью криптобиржи ВТС-е, Дэвид Ризк оценил вероятность рассмотрения его подзащитного в качестве кандидата на следующий обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном. Его слова приводит РИА Новости.

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Ризк подчеркнул, что он допускает подобный сценарий.

«Я не стал бы исключать такой возможности», — заявил адвокат.

Ранее Винник опроверг информацию о его просьбе к суду освободить его под залог. Он рассказал, что по этому вопросу ни к кому не обращался, добавив, что у него нет достаточного количества денег для оплаты залога.