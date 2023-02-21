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20 минут назад

Кабмин приостановил проект по привлечению строителей из Узбекистана

Илья Родин

Россия приостановила программу по привлечению специалистов из Узбекистана на работу в сфере легкой промышленности, а также в строительной и сельскохозяйственной отраслях. Постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.

Кабмин приостановил проект по привлечению строителей из Узбекистана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно документу, приостанавливается реализация проекта по привлечению узбекских строителей и разнорабочих для осуществления деятельности в строительной сфере, в сельском хозяйстве и в легкой промышленности.

Предложение о приостановке программы накануне выдвинул Минтруд России, сообщает ТАСС.

Напомним, что в конце 2021 года началась реализация программы по привлечению 10 тыс. мигрантов на строительство различных объектов.

В ее рамках значительная часть процедур оформления была перенесена в соответствующие ведомства Узбекистана. Им разрешалось проводить медицинское освидетельствование мигрантов, тестировать их на коронавирус, проводить процедуру по дактилоскопической регистрации.

В настоящее время, с учетом снятия введенных во время пандемии ограничений, продолжение проекта предположительно было признано нецелесообразным.

Общество,Минтруд России,
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