Кабмин приостановил проект по привлечению строителей из Узбекистана

Россия приостановила программу по привлечению специалистов из Узбекистана на работу в сфере легкой промышленности, а также в строительной и сельскохозяйственной отраслях. Постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации.

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Согласно документу, приостанавливается реализация проекта по привлечению узбекских строителей и разнорабочих для осуществления деятельности в строительной сфере, в сельском хозяйстве и в легкой промышленности.

Предложение о приостановке программы накануне выдвинул Минтруд России, сообщает ТАСС.

Напомним, что в конце 2021 года началась реализация программы по привлечению 10 тыс. мигрантов на строительство различных объектов.

В ее рамках значительная часть процедур оформления была перенесена в соответствующие ведомства Узбекистана. Им разрешалось проводить медицинское освидетельствование мигрантов, тестировать их на коронавирус, проводить процедуру по дактилоскопической регистрации.