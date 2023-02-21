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40 минут назад

Фальков: Новая система образования позволит поступать бесплатно в магистратуру

Деловая газета "Взгляд"

Новая система образования предполагает возможность бесплатного поступления в магистратуру после любого базового высшего образования, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Фальков назвал преимущество новой системы образования
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, появляется такое понятие, как специализированное или углубленное высшее образование, магистратура, ординатура, которое сегодня есть, но там есть определенные ограничения, когда выпускники бакалавриата могут поступать бесплатно в магистратуру, а выпускники специалитета нет, передает ТАСС.

По словам Фалькова, в новой системе, которая будет разработатна в России, все, кто получает базовое высшее образование смогут поступать в магистратуру и ординатуру бесплатно.

Ранее президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что срок обучения студентов в высших учебных заведениях необходимо вернуть к традиционным для России.

Общество,Валерий Фальков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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