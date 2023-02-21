Фальков назвал преимущество новой системы образования

Новая система образования предполагает возможность бесплатного поступления в магистратуру после любого базового высшего образования, сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

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По его словам, появляется такое понятие, как специализированное или углубленное высшее образование, магистратура, ординатура, которое сегодня есть, но там есть определенные ограничения, когда выпускники бакалавриата могут поступать бесплатно в магистратуру, а выпускники специалитета нет, передает ТАСС.

По словам Фалькова, в новой системе, которая будет разработатна в России, все, кто получает базовое высшее образование смогут поступать в магистратуру и ординатуру бесплатно.