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Россиянам дали советы по поездкам в недружественные страны Европы

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Красноярский медиаменеджер Василий Дамов пересек границы 10 государств с российским загранпаспортом и дал действенные советы по поездкам в недружественные страны Европы. Его рекомендации приводит новостной портал NGS24.RU.

Россиянам дали советы по поездкам в недружественные страны Европы
© РИА Новости

По словам россиянина, за несколько месяцев он посетил Киргизию, Турцию, Сербию, Францию, Финляндию, Венгрию, Эстонию, Литву, Латвию и Польшу. Избежать проблем во время путешествия ему помогли три правила. Так, стоит отказаться от пользования услугами перевозчиков, которые отличаются «особенным вниманием» к российским паспортам.

«В первую очередь, конечно, LOT. Во вторую — Ryanair. Да, проблемы могут быть даже у LuftLufthansa, как мы знаем, но процент проблемных ситуаций у LOT просто в разы выше», — порекомендовал молодой человек.

Также соотечественникам надо постараться попасть в Европу через «легкую» страну.

«Даже если вам нужно из Питера в Таллин, имеет смысл влететь в Шенген через Будапешт. Да, дороже. Да, сильно дольше. Но задайте себе вопрос: вам нужно дешево и удобно или вам нужно в Таллин?» — поинтересовался собеседник издания.

В заключение Дамов посоветовал туристам, планирующим поездку на самолете, всеми силами миновать стойку регистрации, поскольку подавляющее большинство проблем у пассажиров возникает именно там.

«Чтобы вас тормознули уже на гейте — это должно быть прям ЧП. Летайте без багажа, оплачивайте онлайн-регистрацию. Кроме того, что это повышает шансы на беспроблемный вылет, это еще и тупо удобно: приехали в аэропорт — пошли на досмотр», — пояснил он.

Ранее отечественным туристам дали советы по особенностям планирования отдыха за рубежом. Так, при организации будущего отпуска в первую очередь нужно дать объективную оценку своим финансовым возможностям и только потом выбирать страну для поездки.

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