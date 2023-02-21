Названа помеха для оценки ущерба экологии от крушения сухогруза у Новороссийска

В условиях шторма и плохой видимости оказалось невозможным оценить то, насколько сильным был ущерб, нанесенный экологии в результате крушения сухогруза у Новороссийска Краснодарского края . Основные помехи, препятствующие оценке вреда от катастрофы, со ссылкой на комментарий пресс-службы Росморречфлота назвало агентство РИА Новости .

Ранее во вторник, 21 февраля, стало известно, что стометровый сухогруз Seamark под флагом Коморских островов, перевозивший три тысячи тонн мраморной крошки, переломился пополам во время шторма у черноморского побережья и затонул. Согласно данным МЧС России, в результате происшествия один из 11 членов экипажа сухогруза погиб. Кроме того, в данный момент еще один находится в тяжелом состоянии.