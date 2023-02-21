Путин заявил о продлении программы бесплатной газификации

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию заявил, что в России будет и дальше действовать программа бесплатной газификации. Канал «Россия 24» опубликовал на Rutube прямую трансляцию церемонии оглашения послания.

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Глава государства отметил, что в стране уже приняли решение распространить данную программу на социальные объекты, детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты.

«Для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе, они всегда смогут обратиться за подключением», — отметил президент.

21 февраля Владимир Путин обращается с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе. Среди присутствующих на церемонии оглашения - депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные, в том числе участники СВО. Послание президента Федеральному собранию посвящено специальной военной операции и международной ситуации, а также социальным и экономическим вопросам России.

Накануне вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о необходимости ускорить выполнение мероприятий «дорожной карты» по социальной газификации, обеспечить передачу газораспределительных сетей в распоряжение единого собственника.