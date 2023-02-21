Президент РФ Владимир Путин призвал вернуться к традиционной для России системе обучения специалистов сроком от четырех до шести лет. Прямую трансляцию послания Путина Федеральному собранию опубликовал на Rutube канал «Россия 24».

Осенью 2003 года Россия присоединилась к Болонскому процессу. Он предусматривает двухуровневую систему обучения, состоящую из бакалавриата (четыре года) и магистратуры (два года). В то же время в стране продолжились обучение по программе специалитета с обучением за пять-шесть лет.