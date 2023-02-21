Президент РФ Владимир Путин призвал вернуться к традиционной для России системе обучения специалистов сроком от четырех до шести лет. Прямую трансляцию послания Путина Федеральному собранию опубликовал на Rutube канал «Россия 24».
Президент подчеркнул, что учащиеся прямо сейчас студенты смогут продолжить обучение. Пересматривать дипломы бакалавров и магистров не будут.
Осенью 2003 года Россия присоединилась к Болонскому процессу. Он предусматривает двухуровневую систему обучения, состоящую из бакалавриата (четыре года) и магистратуры (два года). В то же время в стране продолжились обучение по программе специалитета с обучением за пять-шесть лет.
Весной 2022 года Болонская группа объявила о решении прекратить представительство России.