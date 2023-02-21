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1 час назад

Путин процитировал Столыпина

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию процитировал Петра Столыпина. Канал «Россия 24» опубликовал на Rutube прямую трансляцию церемонии оглашения послания.

«В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права - права России быть сильной», - привел Путин слова русского реформатора.

21 февраля Владимир Путин обращается с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе. Среди присутствующих на церемонии оглашения - депутаты обеих палат Федерального Собрания и приглашенные, в том числе участники СВО.

Путин: мы шаг за шагом будем решать стоящие перед нами задачи в ходе СВО

Послание президента Федеральному собранию посвящено специальной военной операции и международной ситуации, а также социальным и экономическим вопросам России.

Владимир Путин до сегодняшнего дня не выступал с посланием после начала проведения спецоперации. Оглашение послания проходит каждый год, однако в 2022 году оно не состоялось.

Президент страны в конце прошлого года обратил внимание на интенсивную динамику событий. Глава государства сообщил, что ситуация требует дополнительного анализа и времени. Путин пообещал выступить в начале 2023 года.

Впервые обращение Владимира Путина с посланием Федеральному Собранию состоялось 8 июля 2000 года.

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