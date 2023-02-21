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54 минуты назад

Путин порассуждал о главной задаче россиян

Lenta.ru

Россию передали нам предки, а мы должны сохранить ее для наших потомков и передать дальше. Такую главную задачу россиян назвал президент страны Владимир Путин во время послания Федеральному собранию во вторник, 21 февраля. Прямая трансляция мероприятия ведется в Telegram-канале Кремля.

Путин порассуждал о главной задаче россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Россия — открытая страна. И при этом — самобытная цивилизация. В этом утверждении нет никакой претензии на исключительность и превосходство. Но эта цивилизация наша. Вот, что главное: ее нам передали предки, а мы должны сохранить ее для наших потомков и передать дальше», — порассуждал глава государства.

По словам Путина, Россия будет развивать сотрудничество со всеми, кто готов к совместной работе, и перенимать все лучшее, «но рассчитывать прежде всего на свой потенциал, на созидательную энергию российского общества, свои традиции и ценности».

Общество,ПРЕДОК,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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