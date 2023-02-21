Путин порассуждал о главной задаче россиян

«Россия — открытая страна. И при этом — самобытная цивилизация. В этом утверждении нет никакой претензии на исключительность и превосходство. Но эта цивилизация наша. Вот, что главное: ее нам передали предки, а мы должны сохранить ее для наших потомков и передать дальше», — порассуждал глава государства.