Путин вспомнил слова Столыпина о России

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию вспомнил высказывание одного из политических деятелей начала XX века Петра Столыпина .

«В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права – права России быть сильной».

Более 10 лет назад, в 2011 году президент отмечал, что опыт реформ, которые проводил Столыпин, все еще актуален, в том числе для России.