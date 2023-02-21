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1 час назад

Путин вспомнил слова Столыпина о России

Деловая газета "Взгляд"иещё 3

Президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию вспомнил высказывание одного из политических деятелей начала XX века Петра Столыпина.

Путин вспомнил слова Столыпина о России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства во время послания процитировал слова политика:

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«В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права – права России быть сильной».

Более 10 лет назад, в 2011 году президент отмечал, что опыт реформ, которые проводил Столыпин, все еще актуален, в том числе для России.

Общество,Петр Столыпин,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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