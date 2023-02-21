Россияне увидят послание президента на медиаэкранах городов

На крупноформатных экранах в российских городах в режиме реального времени будут размещаться главные цитаты из выступления президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом пишут ТАСС.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Такие медиаэкраны появились в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре, Тюмени, Волгограде, Сочи и других городах. Транслировать будет федеральный оператор цифровой наружной рекламы медиахолдинг MAER.

Фотографии с главными цитатами президента на больших экранах традиционно привлекают большое внимание российских и зарубежных СМИ.

Как уточняется, MAER подготовит фотобанк, а фотографы холдинга будут работать во всех городах присутствия MAER.

Первые фотографии можно будет увидеть уже через 30 минут после начала речи главы государства. Такие снимку можно будет бесплатно использовать в качестве иллюстраций к публикациям.