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1 час назад

Россияне увидят послание президента на медиаэкранах городов

Никита Бородкин

На крупноформатных экранах в российских городах в режиме реального времени будут размещаться главные цитаты из выступления президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом пишут ТАСС.

Россияне увидят послание президента на медиаэкранах городов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такие медиаэкраны появились в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Уфе, Самаре, Тюмени, Волгограде, Сочи и других городах. Транслировать будет федеральный оператор цифровой наружной рекламы медиахолдинг MAER.

Фотографии с главными цитатами президента на больших экранах традиционно привлекают большое внимание российских и зарубежных СМИ.

Как уточняется, MAER подготовит фотобанк, а фотографы холдинга будут работать во всех городах присутствия MAER.

Первые фотографии можно будет увидеть уже через 30 минут после начала речи главы государства. Такие снимку можно будет бесплатно использовать в качестве иллюстраций к публикациям.

Напомним, Путин огласит послание к обеим палатам 21 февраля, мероприятие пройдет в Гостином дворе. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, оно продлится не менее часа.

Общество,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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