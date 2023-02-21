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1 час назад

В России выявили 11 277 случаев заражения ковидом за сутки

ТАСС

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 277, летальных исходов из-за ковида - на 38. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В России выявили 11 277 случаев заражения ковидом за сутки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Днем ранее в стране зарегистрировали 12 076 случаев заражения и 30 смертей, всего с начала пандемии - 22 189 988 и 395 867 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 13 994 против 8 398 днем ранее, до 21 527 201.

За сутки в России госпитализировали 1 830 заболевших против 639 днем ранее (рост на 186,4%). Число госпитализаций уменьшилось в 10 регионах и увеличилось в 71, в четырех ситуация не изменилась.

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