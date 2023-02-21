Мурашко сообщил об улучшении ситуации с заболеваемостью ковидом в России

Ситуация с заболеваемостью ковидом в России улучшается, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Гостином дворе, где будет оглашено послание президента Федеральному собранию.
"В целом, ситуация улучшается. [Все] зависит от нашего с вами поведения", - сказал он, отвечая на вопрос о статусе пандемии.
Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 277. Днем ранее в стране зарегистрировали 12 076 случаев заражения.
30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила на очередные три месяца действующий с января 2020 года режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи со вспышкой COVID-19. Заведующий отделом Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора, член чрезвычайного комитета ВОЗ по COVID-19, доктор биологических наук Владимир Дубянский назвал такое решение вполне оправданным, поскольку ситуация с коронавирусом в мире остается неспокойной.