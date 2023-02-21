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1 час назад

Мурашко сообщил об улучшении ситуации с заболеваемостью ковидом в России

ТАСС

Ситуация с заболеваемостью ковидом в России улучшается, сообщил во вторник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Гостином дворе, где будет оглашено послание президента Федеральному собранию.

Мурашко сообщил об улучшении ситуации с заболеваемостью ковидом в России
Фото: 

"В целом, ситуация улучшается. [Все] зависит от нашего с вами поведения", - сказал он, отвечая на вопрос о статусе пандемии.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 277. Днем ранее в стране зарегистрировали 12 076 случаев заражения.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) продлила на очередные три месяца действующий с января 2020 года режим чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении в связи со вспышкой COVID-19. Заведующий отделом Ставропольского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора, член чрезвычайного комитета ВОЗ по COVID-19, доктор биологических наук Владимир Дубянский назвал такое решение вполне оправданным, поскольку ситуация с коронавирусом в мире остается неспокойной.

Общество,Михаил Мурашко,Федеральное Собрание России,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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