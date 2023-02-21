Сопереживание и любопытство – самые частые эмоции россиян от чтения новостей

Новости вызывают у людей самые разные эмоции: достижения вселяют надежду, а происшествия приводят к беспокойству. Тем не менее, следить за публикациями СМИ необходимо, чтобы понимать происходящее в мире и избегать провокационных или неправдивых сообщений. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили более чем у полумиллиона интернет-пользователей, как новости влияют на их эмоциональное состояние. Выяснилось, что самые приятные сообщения связаны с культурой, наиболее смешные животные на видео – все-таки коты, а каждый десятый внезапно тревожится из-за интервью со звездами.

Опрос показал, что на настроение 62% опрошенных россиян могут повлиять информационные сообщения и новости. Чуть более трети (38%) не испытывают от них сильных эмоций.

Видео дня

По мнению большинства респондентов (47%), самое частое чувство, которое может вызвать чтение СМИ, – это сопереживание. У 22% после статей в медиа проявляется интерес, любопытство, у 13% – радость или удовлетворение. Каждый десятый отмечает гордость или восхищение, 8% читателей новости заставляют удивляться.

Аналитики попросили респондентов разделить темы новостей на те, которые вызывают только радостные и только беспокойные эмоции. Выяснилось, что пять самых положительных тем для чтения в СМИ – это «Культура и искусство» (16%), «Наука и здоровье» (16%), «Спорт и красота» (12%), «Семья и дети» (12%), «Городские мероприятия и благоустройство» (9%).

Пять тем, после прочтения которых россияне беспокоятся: «криминал» (21%), «ситуация в стране и мире» (19%), «происшествия в городе/районе» (14%), «социальная сфера» (11%), «интервью со звёздами» (10%).

Интернет-пользователи отметили, что отдохнуть от эмоциональных качелей им помогает видеоконтент. 56% смотрят смешные видео с животными, 17% включают «залипательные» ролики, например, с АСМР (автономная сенсорная меридиональная реакция), рукоделием, научными экспериментами и другие), 12% изучают рецепты, 7% – лайфхаки. По 4% набрали мемы и просмотр стримов.

Среди видео с животными респонденты выделили кошек – самыми смешными их считают 61%. Ролики с собаками занимают второе место с 20%, а обезьяны – третье (9%). Голоса любителей наблюдать за другими видами зверей распределились так: 5% веселят медведи, 2% – птицы, ещё 2% – рыбы и 1% пользователей специально ищет мемы с рептилиями.