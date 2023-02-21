Пока вы спали: призыв к немцам не ездить в Россию и изменение счетов за "коммуналку"

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В МИД Германии предостерегли немцев от поездок в Россию

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Министерство иностранных дел Германии призвало своих граждан отказаться от поездок в Россию в ближайшие дни, а если это невозможно, то избегать мест скопления людей. Об этом говорится в обновленных рекомендациях ведомства по поездкам за рубеж.

Гражданам Германии особо не рекомендуется ездить граничащие с Украиной российские регионы: Брянск, Курск, Белгород, Ростов-на-Дону. «С 20 по 26 февраля 2023 года правительство России планирует ряд мероприятий (включая праздники 23 и 24 февраля 2023 года). Будьте особенно внимательны и осторожны», - заявили в МИД.

С 1 марта у россиян изменятся счета за «коммуналку»

С 1 марта в России вступают в силу изменения в правила определения нормативов потребления коммунальных услуг, и собственники жилья должны будут оплачивать общедомовые нужды по факту потребления. Как будет работать новая схема, разбирались «Известия».

Речь идет об оплате лампочек в подъезде, воды, которой уборщики моют пол, работы лифтов. Отменено правило, по которому сумма на общедомовые услуги на каждого потребителя не могла превышать нормативы. Ранее, если фактическое потребление выходило за эти пределы, разницу доплачивала управляющая компания, теперь платить придется собственникам жилья. А в феврале-марте 2023 года должен произойти первый перерасчет оплаты ЖКУ по новым правилам за весь прошлый год.

Украина получит первую партию боеприпасов для Gepard к июлю

По словам гендиректора немецкого машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армина Паппергера, первая партия произведенных в Германии боеприпасов для зенитной самоходной установки Gepard будет отправлена на Украину к июлю. Об этом пишет CNN.

Он подчеркнул, что компания «удвоила мощности, а в некоторых секторах даже утроила их». Паппергер также пообещал, что 20 бронированных машин Marder будут готовы к отправке на Украину к концу марта.

В Польше заявили о крахе рынка яблок из-за антироссийских санкций

Запрет экспорта в Россию, куда ежегодно отгружалось до миллиона тонн, привел к краху польского рынка яблок. Фермеры задумались о выкорчевывании плодовых деревьев. Об этом со ссылкой на главу Союза садоводов Польши Мирослава Малишевского сообщают «Известия».

«Мы ожидаем помощи от властей, как польских, так и Евросоюза. (…) Польский рынок яблок уже рухнул. Главная причина этого — запрет на торговлю с Россией. (…) На этом рынке держался весь наш сектор», - констатировал он в беседе с Interia.

В России пересмотрят субсидии на региональные авиаперевозки

Российские авиакомпании в 2022 году перевезли 2,7 млн пассажиров на региональных рейсах, субсидируемых по постановлению правительства №1242, что на 4% меньше, чем годом ранее. Это произошло, несмотря на увеличение размера поддержки для авиакомпаний почти на 10%, пишут со ссылкой на осведомленные источники «Известия».