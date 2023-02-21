На Красной Поляне открыли горнолыжные трассы после схода лавины

Курорт "Красная Поляна" открыл горнолыжные трассы после сильного снегопада и угрозы лавиноопасности, на фоне которых накануне катания были запрещены. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе курорта во вторник.

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"Сегодня на курорте Красная Поляна с 9:00 открыты трассы центрального сектора на отметках 1130-960 м и восточного - на высоте 1000-900 м", - сообщили в пресс-службе.

При этом по трассам с отметки 1 460 м ожидается решения лавинной службы, склоны выше во вторник закрыты из-за высокой лавиной опасности. Также запрещено внетрассовое катание.

"По погодным условиям на курорте закрыты парк аттракционов Gorky Fly, а также полеты на парапланах и воздушном шаре", - добавили в пресс-службе.

На курорте "Роза Хутор" ТАСС сообщили, что также открыли катание на трассах от отметки 1 350 м.

"Кроме того, открываем подъем на канатных дорогах на Роза Пик для пешеходов. Предупреждаем: на высоте 2 320 м очень низкая видимость. Родельбан по погодным условиям сегодня работать не будет весь день", - сказали в пресс-службе курорта.