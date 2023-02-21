Какой праздник сегодня, 21 февраля

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

Международный день родного языка

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21 февраля в мире отмечается День родного языка. Дата была установлена на Гене­ральной конференции ЮНЕСКО 17 ноября 1999-го в память о событиях 21 февраля 1952 года. Тогда в Дакке (Бангладеш) полицейские расстреляли студентов, участвовавших в демонстрации в защиту своего родного языка бенгали. Участники акции требовали признать его одним из государственных языков страны.

Кстати. В настоящее время в мире существует около семи тысяч языков, из них более половины могут исчезнуть на протяжении жизни нескольких поколений. На 96% мировых языков говорят всего лишь 4% населения Земли.

Международный день экскурсовода

21 февраля профессиональный праздник отмечают гиды и экскурсоводы мира.Дата была установлена по инициативе Международной федерации ассоциаций экскурсоводов. В 1990 году Титина Лоизидес была одним из организаторов первого Международного дня экскурсовода. Тогда в праздновании принимали участие 15 стран. Сейчас в мероприятиях, связанных с этой датой, участвует все больше государств мира.

День фельдшера в России

21 февраля в России отмечается День фельдшера. Эти специалисты работают в каретах скорой помощи, в стационарных фельдшерско-акушерских пунктах в сельской местности либо в кабинетах неотложной доврачебной помощи при поликлиниках, в аэропортах, на вокзалах и других учреждениях.

Слово «фельдшер» происходит от немецкого Feld («поле»), что подразумевает работу врача в полевых условиях. Изначально фельдшер был полевым хирургом, лекарем, военным врачом. В наши дни фельдшер должен уметь работать в самых различных условиях, принимать быстрые и верные решения, качественно оказывая первую медпомощь.

День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы в Беларуси

Это одна из старейших служб республики, которая занимается картографией и геодезией. История землеустроительной и картографо-геодезической службы Беларуси начинается в 1997 году – именно тогда эти две службы воссоединились после 200-летнего перерыва. Этот год также ознаменовался созданием Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Беларуси.

Кто родился 21 февраля:

Российский политик, депутат Госдумы Владимир Ресин (1936).

Актриса театра и кино Вера Алентова (1942).