Названы наиболее сейсмоопасные регионы России

Набольшая вероятность землетрясений в ближайшем будущем существует в тех регионах России, где они чаще всего происходят, но это не значит, что они обязательно произойдут, рассказал геофизик, директор института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал наиболее сейсмически опасные территории страны.

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Землетрясения, зафиксированные недавно на Камчатке, он назвал несильными для этого региона.

«В 1952 году на Камчатке, на севере Курил было землетрясение с магнитудой 9. Оно вызвало цунами, был разрушен город Северо-Курильск», — пояснил Шебалин.

Предсказать даты землетрясений сейчас не представляется возможным, так как до сих пор не существует методов краткосрочного прогноза, отметил специалист. «Сейчас можно предсказать более-менее точно место землетрясения точностью до десятков лет. Даже до единиц — это уже очень сложно, и прогнозы будут неточными по пространству», — уточнил он.

15 февраля на Камчатке за день произошли три землетрясения магнитудой от 4,7 до 5,8 баллов. Эпицентры находились неподалеку от поселка Усть-Камчатск. В отдельных его районах подземные толчки ощущались силой до трех магнитуд.