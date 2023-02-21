Рособрнадзор раскрыл особенности закона о госязыке России

Принятие поправок в закон «О государственном языке Российской Федерации» не затронет заданий основного государственного экзамена для девятых классов и единого государственного экзамена для одиннадцатых классов школ в России, а также итогового собеседования и сочинения, сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.
Речь идет об изменении в законодательстве по вопросу соблюдения должностными лицами и россиянами норм русского литературного языка. По сообщению ведомства, все контрольные измерительные материалы для экзаменов по русскому языку и литературе ориентируются только на требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. В них обязательным требованием к результатам обучения является освоение норм современного русского литературного языка и применение этих норм в письменной и устной речи.
Поправки в закон были приняты депутатами Госдумы 16 февраля. Вводятся такие понятия как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного. Отныне «не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка». Кроме того, предлагается запретить использование иностранных слов. Исключение составят те слова, которые не имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.