Рособрнадзор раскрыл особенности закона о госязыке России

Принятие поправок в закон «О государственном языке Российской Федерации» не затронет заданий основного государственного экзамена для девятых классов и единого государственного экзамена для одиннадцатых классов школ в России, а также итогового собеседования и сочинения, сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

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Речь идет об изменении в законодательстве по вопросу соблюдения должностными лицами и россиянами норм русского литературного языка. По сообщению ведомства, все контрольные измерительные материалы для экзаменов по русскому языку и литературе ориентируются только на требования федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. В них обязательным требованием к результатам обучения является освоение норм современного русского литературного языка и применение этих норм в письменной и устной речи.