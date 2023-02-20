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54 минуты назад

Госдума предложила запретить удаленку для ряда IT-специалистов

Елена Прошина

В Госдуме могут вернуться к вопросу о запрете на удаленную работу для некоторых IT-специалистов. Конкретный перечень должностей содержится в проекте постановления №297029-8.

Госдума предложила запретить удаленку для ряда IT-специалистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Попасть под запрет могут некоторые специалисты, которые покинули пределы России после начала СВО. «Проработать вопрос о запрете удаленной работы для граждан – ИТ-специалистов, выехавших за пределы РФ после начала специальной военной операции, связанной с разработкой, внедрением и администрированием государственных информационных систем, информационных систем объектов критической информационной инфраструктуры, а также с оборотом персональных данных», – говорится в документе.

Напомним, что к государственным информационным системам, помимо прочих, относятся единый портал государственных услуг, единая система идентификации и аутентификации, а также единая информационная система в сфере закупок. К критической информационной инфраструктуре, в свою очередь, относятся информационные системы, автоматизированные системы управления в различных сферах, а также компании, обеспечивающие работу подобных систем.

Инициатива запретить удалённую работу для покинувших Россию IT-специалистов прозвучала в Госдуме в конце декабря 2022 года. Но тогда против такого решения выступил глава Минцифры Максут Шадаев. Он заявил, что подобный законопроект приведёт к пагубным последствиям для российских сервисов и компаний.

Общество,Максут Шадаев,Госдума,
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