Головинский суд Москвы постановил направить блогершу Полину Моругину, более известную как Полина Фейс, на принудительное лечение в психиатрический стационар. Причиной послужило обнажённое фото на фоне на фоне Храма Пресвятой Богородицы в Филях. Об этом сообщает РЕН ТВ.

При этом Полину освободили от уголовной ответственности, так как признали, что фото было совершенно в состоянии невменяемости.

«Суд постановил: Маругину Полину освободить от уголовной ответственности в совершении опасного деяния, совершенного в состоянии невменяемости – освободить. Назначить Маругиной принудительные меры медицинского характера – принудительное лечение в медицинской организации, оказывающую психиатрическую помощь», – сказано в сообщении суда.