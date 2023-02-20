Головинский суд Москвы постановил направить блогершу Полину Моругину, более известную как Полина Фейс, на принудительное лечение в психиатрический стационар. Причиной послужило обнажённое фото на фоне на фоне Храма Пресвятой Богородицы в Филях. Об этом сообщает РЕН ТВ.
При этом Полину освободили от уголовной ответственности, так как признали, что фото было совершенно в состоянии невменяемости.
«Суд постановил: Маругину Полину освободить от уголовной ответственности в совершении опасного деяния, совершенного в состоянии невменяемости – освободить. Назначить Маругиной принудительные меры медицинского характера – принудительное лечение в медицинской организации, оказывающую психиатрическую помощь», – сказано в сообщении суда.
За фото девушке предъявили обвинения по административной статье «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях», но во время повторного расследования было возбуждено уже уголовное дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». По этой статье Полину могли приговорить к году колонии.