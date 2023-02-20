В Москве наградили победителей хакатона от Росмолодежи

В столице прошла церемония награждения победителей и призеров всероссийского хакатона от Росмолодежи для талантливых IT-специалистов «Молодежный бит». Об этом сообщила пресс-служба федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Фото: Пресс-служба Росмолодежи Пресс-служба Росмолодежи

Организаторы мероприятия отмечают, что из 136 команд на старте к защитам проектов дошла 101 команда.

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За 48 часов участники разработали новые способы интеграции персонала в экосистему Росмолодежи, удобную адаптацию результатов реализации молодежной политики в субъектах страны для пользователей, а также прототип аудиовизуального ассистента для заполнения грантовых заявок и мобильное приложение по молодежному туризму.

Советник руководителя Росмолодежи Олег Макаров подчеркнул, что в процессе работы над кейсами ребятами было предложено много нестандартных решений вне технического задания, описанного в самом кейсе.

«Это говорит о большой вовлеченности, заинтересованности и творческом подходе. Участники добавляли что-то от себя: кто-то предлагал приложения, кто-то телеграм-боты. Внимания заслуживают не только победители и призеры, но и другие команды, чьи решения мы точно будем рассматривать для внедрения», — заявил он.

Лучшими в кейсе «Онбординг» признана команда «ВВС», в которую вошли ребята из разных городов России. Участники предложили сервис с элементами геймификации как для новых сотрудников, так и для отдела кадров. С его помощью новичок может легко находить всю нужную для работы информацию, связываться с коллегами и работать с любого устройства.

Победителями кейса «Дашборд» стала команда из Пермского края «Data Wizards». В качестве решения молодые айтишники предложили использовать web-технологии. Они придумали навигацию в виде карты, где оперативно и наглядно представлена информация о состоянии реализации молодежной политики в разных регионах.

Первое место с кейсом «Молодежный туризм» заняли ребята из Татарстана и Москвы — команда «Дружба». Участники представили экосистему, включающую как полноценное приложение, так и интегрированные в соцсети «компаньоны». Основное приложение позволяет просматривать актуальные события, следить за доступными поездками и бронировать удобные общежития. «Компаньоны» же ведут подсчет достижений и привлекают новых пользователей за счет геймификации и интеграции с VK.

По словам директора по развитию цифровых технологий «Ростелекома» Леонида Новожилова, «Молодежный бит» — это преодоление себя и настоящая проверка сплоченности.