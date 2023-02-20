В трех российских регионах захотели выдавать аттестаты без экзаменов

«Ну и (…) пока рассматриваем, и в правительстве тоже обсуждалась возможность, как в ковидные годы, организовать возможность для тех ребят, кто не планирует сдавать ЕГЭ, получить аттестат (...) в формате школьной аттестации», — добавил Музаев.