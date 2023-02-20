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11 минут назад

В трех российских регионах захотели выдавать аттестаты без экзаменов

Lenta.ru

В Белгородской, Курской и Брянской области рассматривают выдачу аттестатов без экзаменов. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

В трех российских регионах захотели выдавать аттестаты без экзаменов
Фото: ТАССТАСС

По его словам, это обусловлено требованиями безопасности. Руководитель службы отметил, что в приграничных регионах многие школьники занимаются удаленно.

«Ну и (…) пока рассматриваем, и в правительстве тоже обсуждалась возможность, как в ковидные годы, организовать возможность для тех ребят, кто не планирует сдавать ЕГЭ, получить аттестат (...) в формате школьной аттестации», — добавил Музаев.

Общество,Анзор Музаев,Рособрнадзор,
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