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50 минут назад

Концерты группы «Мумий Тролль» отменили во всех городах тура

Lenta.ruиещё 1

Концерты музыкальной группы «Мумий Тролль» отменили во всех городах предстоящего тура. Об этом сообщается в Telegram-канале «7×7 — Горизонтальная Россия».

Концерты группы «Мумий Тролль» отменили во всех городах тура
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Участники коллектива должны были выступить в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле, однако по «независящим от организатора и артистов» причинам тур, начало которого было запланировано на март 2023-го, был отменен.

Весной прошлого года группа «Мумий Тролль» заявила о том, что перестанет выступать в российских городах до окончания специальной военной операции (СВО) на Украине, однако позже анонсировала концертный тур по стране.

Ранее стало известно, что концерты группы ДДТ в трех городах вновь перенесли на неопределенный срок. 17,19 и 21 февраля музыканты должны были выступить в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге, однако «по независящим от группы и организаторов причинам» концерты были отменены.

ДДТ переносит концерты в третий раз: изначально выступления должны были состояться в 2020 году, позже их перенесли на 2022-й, а затем — на февраль 2023-го.

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