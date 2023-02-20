Пранкеры Вован и Лексус позвонили Меркель от лица Порошенко

Российские пранкеры Вован и Лексус связались с Ангелой Меркель от лица Петра Порошенко. В ходе разговора экс-канцлер ФРГ еще раз призналась, что Минские соглашения были нужны для того, чтобы выиграть время. Об этом пишут «Известия».

Судя по всему, экс-канцлер Германии не удивилась звонку от бывшего украинского президента. Меркель попросила Порошенко, чтобы этот разговор остался в тайне, чтобы «не создавался второй общественный фронт», так как ситуация и так сложная.

Она подчеркнула, что европейские страны очень активно общаются с США по вопросу Украины. У некоторых лидеров есть свои взгляды, но в целом, в Евросоюзе наблюдается полное согласие. Она также добавила, что Минские соглашения нужны были для того, чтобы дать Украине время для подготовки.

«Тогда, чтобы не допустить еще худших вещей, все подписали это соглашение. Можно ли было предотвратить [военную операцию] или нет? Этот вопрос больше не актуален. Я считаю, что Минские соглашения дали Украине больше времени для развития в период между 2014 и 2021 годами», — сказала экс-канцлер.