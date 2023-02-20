Родственники Сванидзе приняли решение по его дальнейшему лечению

Родственники журналиста и бывшего члена Совета по права человека при президенте РФ Николая Сванидзе приняли решение перевезти его в Израиль для продолжения лечения. Об этом сегодня заявил ТАСС глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.

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По словам Соловьева, у него нет прямого контакта с родственниками Сванидзе, однако есть информация, что журналисту «стало легче в российской клинике».

«После чего родственники приняли решение перевести его в больницу в Израиле, где он продолжает лечение», - заявил он.